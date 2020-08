Glen Madsen kalder det en skandale, at borgmester Slotved ikke har leveret den vedtagne opgørelse over kommunens konsulentudgifter forud for budgetforhandlingerne. Foto: Arkivfoto

Borgmester: En ren tilståelsessag

Morten Slotved erkender manglende opgørelse over konsulentudgifter på trods af byrådsbeslutning

Ugebladet Hørsholm - 27. august 2020 kl. 09:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg er selv ked af, at der ikke foreligger en opgørelse. Vi har bestilt og bestilt, men får at vide, at det er et ressourcespørgsmål. Det er en ren tilståelsessag."

Sådan lyder borgmester Morten Slotveds (K) reaktion på en harsk kritik fra Dansk Folkepartis kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen.

Spurgte allerede i '19 DF'eren er vred over, at der i forbindelse med budgetkonferencen i sidste weekend ikke lå en opgørelse over Hørsholm Kommunes forbrug af konsulenter.

Det havde kommunalbestyrelsen ellers allerede 27. januar i år vedtaget, at der skulle, på baggrund af DF'erens eget initiativretsforslag.

"Allerede i foråret 2019 spurgte jeg ind til en opgørelse og fik at vide, at administrationen var i gang med det. Men der var intet til budgettet dengang. Og så heller ikke her i august 2020," lyder Glen Madsens kritik.

Det er en skandale Han er primært interesseret i at få et samlet overblik, men er i høj grad også fortørner over processen. Og angriber borgmesteren for ikke at overholde en beslutning, kommunalbestyrelsen har vedtaget.

"Det er i mine øjne en skandale, at direktionen og borgmesteren på den måde blæser på en kommunalbestyrelsesbeslutning. Det er virkelig frustrerende, når man som folkevalgt har et ønske om at træffe gode beslutninger på et så oplyst grundlag som muligt," skriver Glen Madsen blandt andet i en pressemeddelelse.

Bruger nok mange penge "Det kunne jo være, at det hele giver mening," siger han med en tilføjelse om, at alt peger i retning af, "at Hørsholm Kommune under det nuværende flertal og borgmester Morten Slotveds ledelse formentlig bruger rigtig mange penge på eksterne konsulenter, advokater m.v."

Borgmester Slotved har ikke selv en fornemmelse af, hvor stort et beløb det drejer sig om. Han understreger dog, at "en million batter noget".

"Det vanskelige er, at vi ikke fremadrettet kan sige, hvad der er brug for. Derfor kunne det være nyttigt at undersøge muligheden for rammeaftaler på eksempelvis advokatbiostand og sende det i udbud," siger Morten Slotved - og håber, at der forud for budgetforhandlingerne foreligger en indikation af, hvad det er for et beløb, der er i spil.

For Glen Madsen er det ikke afgørende.

Mange bække små "Vi sidder jo og flytter rundt på 20.000 kr. her og 50.000 kr. der. Mange bække små betyder også noget," lyder det fra DF'eren i Hørsholms Kommunalbestyrelse.

