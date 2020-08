Flere borgere sætter nu deres lid til, at politiet kan sætte en stopper for en lokal borgers vanvidskørsel. Modelfoto: Adobestock.com Foto: Aleksei Demitsev - stock.adobe.c

Borgere rystet over lokal vanvidsbilist: Har fået nok og går til politiet

En mand bosat i Rungsted beskyldes for farlig vanvidskørsel i lokalområdet. Nu er bilisten, der kører i en sort Audi, meldt til politiet

13. august 2020

"Skal der lig på bordet...?", "en potentiel bilmorder...", "... den mand skal stoppes..." "og han var få meter fra at smadre ind i min bil..!". Flere borgere i Rungsted har fået nok af en lokal mandlig bilist i stor sort Audi A6, der gentagende gange har kørt vanvidskørsel i området. I går har en af borgerne politianmeldt personen. En anden skriver på Facebook-gruppen i Hørsholm Rungsted Beboergruppe, at han har gjort det samme.

"Da jeg ser tråden går det op fra mig, at jeg var udsat for ham i sidste uge på Bolbrovej ved Aldi. Flere skriver, at vi må gøre et eller andet, og derfor anmeldte jeg ham til politiet i går," fortæller Hans Henrik Raith til Ugebladet.

Med hjertet i halsen Mødet med bilisten sidder stadig i ham, da han i sidste uge med sit barnebarn på ni år bilen ville holde ind ved Aldi.

"Pludselig så jeg ham accelerere vildt mod os, og han var kun få meter fra at smadre ind i min bil, hvorefter han 'fløj' væk med nok 90 km/t. Jeg fik hjertet direkte op i halsen og tænkte bare bagefter, at det var godt, der ikke have været en cyklist eller andre, der havde krydset vejen. Så var de blevet ramt," beretter Rungsted-borgeren, der bagefter hørte sit ligeså chokeret barnebarn sige: "Han kørte sindssygt hurtigt".

Potentiel bilmorder Hans Henrik Raith ved ikke, hvad politiet har af muligheder for at stoppe hans vanvittige kørsel, men han håber, at de tænker ud af boksen, for han er jo en potentiel 'bilmorder'.

"Via den Facebook-tråd, som politiet har fået et link til, er der i hvert fald samlet flere indicier, som jeg mener, at de kan bruge. Hvis jeg gik rundt med en kniv, så var jeg hurtigt blevet pågrebet. Når man kører bil på den måde er det også et våben, der kan slå mennesker ihjel," fastslår Hans Henrik Raith.

En del andre borgere har også skrevet kommentarer i Facebook-gruppen, og her man kan læse, at flere er bekendt med vanvidsbilistens identitet, og hvor han bor.

En skriver, at han efter mødet med bilistens vilde slalomkørsel og hårde opbremsninger lige foran ham, kørte til hans adresse og påtalte vanvidskørslen.

"Derefter sviner han mig til det på groveste og fortæller, at 'han kan kører 300 km/t, hvis det passer ham'," skriver borgeren på Facebook.

En anden fortæller, at han blev overhalet på Bolbrovej ved Stadionalle og skriver: "Han lå i venstre svingbane og overhalede så med 100+ over i modsatte vejbane - og ja med trailer på. Man tror, det er løgn...".

En tredje borger skriver, at hun var ved at gå over fodgængerfelt for grønt på Rungstedvej ved Gøgevang, da den sorte bil med trailer kørte direkte overfor rødt.

Kommentarspor lukket ned Administratoren på Hørsholm Rungsted Beboergruppe har efter identificeringen af manden lukket ned for kommentarsporet, hvilket har afstedkommet undrede kommentarer og det direkte spørgsmål om "der først skal lig på bordet?".

Andre takker de borgere, der nu gjort noget ved det og anmeldt bilisten til Nordsjællands Politi.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar til anmeldelserne fra Nordsjællands Politi.

