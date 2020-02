Hørsholmborgere og lokale foreninger kan nu få direkte taletid for politikerne i Sport-, fritid- og kulturudvalget, hvor De Konservatives Nadja Maria Hageskov (tv.) er formand og Venstres Ann Lindhardt menigt medlem.

Borgere og foreninger får nu direkte taletid i politisk udvalg

I dag den 19. februar holder Sport-, fritid- og kulturudvalget dets første åbne møde, hvor borgere og foreninger kan stille forslag og fremlægge konkrete sager

Ugebladet Hørsholm - 13. februar 2020 kl. 17:00 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mød op med dine gode ideer og forslag. Eller kom og fremlæg en konkret sag for de lokale folkevalgte politikere.

Det bliver nu muligt to gange om året i Sport-, fritid- og kulturudvalget, der i dag onsdag den 19. februar holder det allerførste åbne møde.

Målet med møderne er at styrke dialogen og samarbejdet med kultur- og fritidsaktører samt skabe en ny åbenhed, hvor Hørsholms borgere og foreninger kan præsentere en konkret sag til udvalgets politiske medlemmer og bringe forslag ind i det politiske arbejde.

Supplerer dialogen Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritid- og kulturudvalget, finder det vigtigt at have en stor kontaktflade til kultur- og fritidslivets mange interessenter og har altid lagt vægt på at have en løbende og åben dialog med alle uanset baggrund.

"Denne dialog kan nu suppleres ved de nye åbne møder, hvor borgere og foreninger får taletid med et samlet udvalg og derved kan opfordre udvalget om at tage en given sag eller dagsorden videre," siger udvalgsformand Nadja Maria Hageskov i en pressemeddelelse.

FAKTA om åbne møder De to årlige åbne møder i Sport-, fritid- og kulturudvalget afholdes i forbindelse med de ordinære udvalgsmøder og med start 19. februar.

Man kan få op til 10 minutters taletid til at fremlægge en sag for udvalget.

Tilmelding til administrationen på mail kof-post@horsholm.dk senest dagen før mødeafholdelse med oplysning om, hvem der deltager på mødet og hvilket tema der skal drøftes.

Sager eller emner skal være uden forberedelse for det politiske udvalg og administration.

Eventuelt skriftligt materiale kan afleveres på mødet.

Det udvalget præsenteres for bliver ikke efterfølgende drøftet på det åbne møde.

De åbne møder vil blive offentliggjort ved opslag på Hørsholm Kommunes hjemmeside samt sociale medier.

Glæde hos Venstre Det var Venstre, der sidste år kom med opfordringen til at afholde åbne møder i Sport-, fritid- og kulturudvalget, og det blev efterfølgende besluttet at afholde to åbne møder hvert år.

Partiets medlem i udvalget, Ann Lindhardt, ser meget frem til det første møde.

"Vi ønsker en tættere dialog med borgerne og har stort fokus på borgerindragelse. Ved 'åbne møder' vil dette være en god mulighed. Jævnligt kontaktes vi af lokale ildsjæle med mange ideer og tiltag, og jeg tror, at disse bidrag til debatten vil kunne gavne vores udvikling af sports- og kulturlivet i Hørsholm," siger Ann Lindhardt.