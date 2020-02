Borgere gav 400 input til Hørsholmstrategien

"Interessen har været overvældende for at være med i det her eksperiment," siger en tilfreds kommunaldirektør.

"Vi har mulighed for at gøre en forskel," understreger Morten Slotved, der sammen med kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon glæder sig over den store tilslutning.

"Hvilken retning skal Hørsholm bevæge sig i de næste 12 år. For Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv", lyder det i velkomstoplægget fra borgmester Morten Slotved (K), der kort gennemgår de syv mål og fokusområder, som Hørsholm Kommunalbestyrelsen har sat op for den både samlede, langsigtede og ambitiøse strategi for hele Hørsholm (se faktaboks).

Fakta Hørsholmstrategien tager udgangspunkt i visionen "Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv" omkring temaerne 'børneliv', 'byliv' og 'bæredygtighed' udfra følgende syv mål:



Boliger til alle

Liv, kultur og shopping i bymidten

Infrastruktur der fungerere

Klimabevidst hverdag

Biodiversitet og oplevelser i naturen

Stærke fællesskaber

En god dag i skole og dagtilbud





Du finder webportalen om borgerhøringen, som alle borgere har adgang til, HER

Kritisk over proces

Henrik Bjørkman er en af deltagerne og en flittig kritiker af kommunalbestyrelsen på de sociale medier.

"Jeg er kommet, fordi jeg mener, at det lidt er at snigløbe borgerne ved at kalde det her en høringsproces. For så kan man jo bagefter og sige, at I er blevet hørt," lød det fra Hørsholmborgeren.

Han mener, at vejen må være, at man først lægger strategien, når man har lavet politikken. "Det synes jeg ikke, at de har gjort. Så det er lidt baglæns at komme med projekterne først," slår Henrik Bjørkman fast, men han synes nu, at arrangementet er fint.