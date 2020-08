Borgere frygter lokal vanvidsbilist: Det vil politiet gøre

FAKTA Den officielle definition af begrebet vanvidskørsel er afgrænset til følgende forseelser, der må anses for særligt alvorlige og med en særlig høj farlighed:

Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.)

Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.)

Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252, stk. 1)

Særlig hensynsløs kørsel

Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t

Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover

Bestil en betjent

Nu er Nordsjællands Politi vendt tilbage på Ugebladets henvendelser, og vicepolitiinspektør Steffen Østergaard oplyser som udgangspunkt, at de udtaler sig ikke om, hvordan de håndterer enkeltsager. Men han kan sige, at en anmeldelse af en person, der kører for stærkt, kategoriseres som en hastighedsovertrædelse.

"Der er nogle helt klare definitioner for vanvidskørsel, som man kan finde på Trafikministeriets hjemmeside (se faktaboks - red.), og vi skal jo kunne bevise det, hvis vi skal have bilisten i retten og dømt," siger Steffen Østergaard.

Han vil dog rette opmærksomhenden på den funktion, der er på politiets hjemmeside: "Bestil en betjent", hvor man som borgere kan gøre opmærksom på et fartproblem og have muligheden for at en af politiets ATK-vogne (Automatisk TrafikKontrol - red.)

"Det er da klart, at vi samler de informationer sammen, vi får, og vi bruger dem i forhold til, hvor vi vil prioritere at sætte ind," oplyser vicepolitiinspektøren til Ugebladet.