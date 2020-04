Annelise og Kjeld Plesner Davidsen glæder sig til igen at blive selvstændige ejendomsmæglere under BoligOne-brandet i Hørsholm. Foto: PR

BoligOne Plesner Davidsen går nye veje

Fra 2. juni har BoligOne - der i Hørsholm drives af Annelise og Kjeld Plesner Davidsen - valgt at sige farvel og blive en uafhængig kæde med ni forretninger. De to ejendomsmæglerkæder skilles som følge af gensidige ønsker om og behov for at udvikle de to brands hver for sig.