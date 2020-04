Se billedserie I 32 år har Bog & Idé ligget i Codanhus - lige uden for Hørsholm Midtpunkt - men til juni åbner de på Apotekertovet i de tidligere Paw Sko og Daniel-forretningslokaler. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Bog & Idé flytter efter 32 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bog & Idé flytter efter 32 år

- men det er kun 100 meter ned ad gaden til nu tidligere Paw Sko og Daniel

Ugebladet Hørsholm - 06. april 2020 kl. 08:35 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boghandlen i Hørsholm kunne 2. april fejre ikke mindre end 165 års fødselsdag, og den har både overlevet krigen i 1864, to verdenskrige samt flere finanskrak. Nu planlægger ejerne af Bog & Idé samt Legekæden - Bergman Bog & Idé Aps - også at overleve den aktuelle coronakrise. Og det gøres med en større omvæltning.

Slår lokaler sammen For efter 32 år med Bog & Idé i Codanhus, Hovedgaden 55, flytter forretningen nemlig 100 meter ned ad gaden til Apotekertovet, hvor de har overtaget butikslejemålene hos både Paw Sko og Daniel (Hovedgaden 26 og 28) og som nu lægges sammen til ét stort lokale på 555 m².

Det er kun en anelse større end de nuværende, men med fuld kælder og et mere regulært rum åbner det for en langt bedre indretning af boghandel og legetøjsbutik.

"Det glæder vi os meget til, og vi tror også rigtig meget på Gågaden, hvor vi ser frem til at være med til at støtte forretningslivet," fortæller Peder Korshøj, økonomi & personalechef fra Bergmann Bog & Idé, til Ugebladet.



Arbejdet med at indrette Bog & Idé samt Legekæden i de nye lokaler er gået i gang, og væggen mellem Paw Sko og Daniel-butikkerne er revet ned. Foto: Morten Timm



Åbning til juni Efter planen - og om coronavirussen vil det - åbnes der i de helt nyistandsatte lokaliteter tirsdag 16. juni.

"Vi har været glade for at ligge, hvor vi har gjort i 32 år, men da vi blev opmærksom på de nye muligheder hos Paw Sko og Daniel, vakte det vores interesse for at skabe en ny og mere funktionel butik med langt bedre indretningsmuligheder og væsentligt større lagerkapacitet. Vi får knap 500 m² i kælderen (næsten en firdobling - red.), og vi kan skabe bedre personaleforhold med køkken, spiserum, toilet og bad samt møderum for vores i alt 20 ansatte, hvoraf de seks er fuldtids fastansatte," oplyser Peder Korshøj videre.

Handl lokalt Indgangen til den nye butik bliver i hjørnet på torvet, og med den lange facade og tagudhæng ser de ydermere frem til en større vinduesudstilling og flere gadevarer.

Peder Korshøj fra Bergman Bog & Idé vil som mange andre også gerne sende opfordringen videre om, at man i denne særlige situation vælger at støtte op om de lokale butikker ved at handle lokalt.



Peter Bergmann, ejer af Bog & Idé, ser frem til at indrette boghandel og legetøjsbutik i et lidt større lokale, men med markant mere lagerplads i kælderen.



relaterede artikler

Historisk byrådsmøde med opsang 31. marts 2020 kl. 11:15

Nej tak til et hav af gravkøer 23. marts 2020 kl. 16:30