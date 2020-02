Der var afsat en million kroner til børnepasning derhjemme for 2020 og 2021. De penge er brugt på ordningens første måned. Foto: Adobestock

Børnepasning derhjemme hitter: Alle penge er brugt den første måned

Nu er spørgsmålet: Skal der stoppes for tilskud, skal tilskuddet reduceres eller skal der findes penge andre steder

Ugebladet Hørsholm - 19. februar 2020 kl. 06:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er så populært blandt Hørsholms forældre at passe deres børn i eget hjem med tilskud fra kommunen, at den nyindførte ordning allerede er sat under et voldsomt pres.

Fra 1. januar har forældre kunnet få tilskud på 7.374 kr. om måneden for at passe den lille derhjemme.

Det er der så mange, der er interesseret i, at pengene - og lidt mere til - er brugt på en måned.

Det politisk ansvarlige børne- og skoleudvalg (BSU) skal derfor på sit næste møde kigge dybt ind i ordningen for at finde ud af, hvordan den kan fortsætte, hvis interessen, som forventet, bliver ved med at være så stor.

Overrasket formand "Det kommer ærligt talt bag på mig. Det havde jeg ikke forventet," sigere udvalgsformand Niels Lundshøj (S) til Ugebladet.

Da kommunalbestyrelsen i december sidste år vedtog at genindføre børnepasning i eget hjem med kommunalt tilskud som et forsøg, blev der afsat 500.000 til hvert af årene 2020 og 2021, hvorefter ordningen skulle evalueres.

Allerede efter den første måned står det dog klart, at der er bevilget tilskud for mere end der er afsat til: 12 familier har søgt og fået bevilget tilskud til 14 børn på mellem seks og 12 måneder. De tilsagn koster sammenlagt lidt over den ene million kroner, der er afsat.

Må ikke blive dyrere Udvalget står derfor over flere forskellige valg: At lukke for ordningen allerede nu, at fortsætte og finde penge til ordningen andre steder inden for Børne- og skoleudvalgets område, eller at sætte tilskuddet ned fra de nuværende 7.374 kr. pr. måned til 6.400 kr.

Udvalgsformanden hælder mest til den sidste løsning. Og han mener ikke, at ordningen må koste mere.

"Så ser jeg hellere, at vi bruger pengene på andre områder," siger Niels Lundshøj, der nu ser frem til at se på de muligheder, der er.

Ud over at yde en service til forældrene, er et af formålene at tage presset fra daginstitutionspladserne. Det er et regnestykke, der ifølge Niels Lundshøj ikke er så lige til.

"Sparer vi på institutionsområdet, er det fint. Omvendt ved vi jo ikke, om de, der nu får tilskud, alligevel ville have passet deres børn selv," lyder det fra udvalgsformanden.

Noget viden har Lundshøj og de andre politikerne dog fået.

En spørgeskemaundersøgelse, som ti af 12 familier har svaret på, fortæller, at tre af familierne ville have passet deres barn derhjemme, selv om der ikke fandtes et tilskud. Andre tre svarer 'ved ikke' til spørgsmålet, mens fire svarer 'nej'.

Bedre hverdag De forklarer også, hvorfor de har søgt ind på ordningen: Den sikrer deres familier en mere fleksibel hverdag og skaber bedre betingelser for deres barn.

Alle, der i undersøgelsen beskriver, hvorfor de har valgt at søge om tilskud, siger samstemmende, at "børn under to år har brug for en primær omsorgsperson", som de ikke mener, daginstitutionerne kan tilbyde dem.

Børnene i ordningen er mellem 10 og 24 måneder, seks forældre har søgt tilskud for 12 måneder, to for seks måneder, en for otte og en for ni måneder.

