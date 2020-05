Dagen før genåbningen var børnegarderoberne tomme i Æblegården. Foto: Fred Jacobsen

Børnehaver og vuggestuer: Næsten hver tredje holder børnene hjemme

Stille og roligt vender Hørsholms børn tilbage til daginstitutionerne

Ugebladet Hørsholm - 01. maj 2020 kl. 09:00 Af Fred Jacobsen

Børnene væltede ikke ligefrem ind, da daginstitutionen Æblegården i Rungsted genåbnede for vuggestue- og børnehavebørn for et par uger siden. Kun forældre til 30 af 83 børn ville tilbage med det samme. Det er der nu kommet anderledes skred i det.

"Allerede dagen efter var vi oppe på 40 børn - og nu er 60 børn tilbage. Og der komme flere og flere til," fortæller Æblegårdens leder, Ole Nielsen, til Ugebladet.

Tre ud af fire tilbage Det svarer til 75 procent af børnene og ligger lidt i overkanten i forhold til hele Hørsholm Kommune, hvor 69 procent af børnene 29. april var tilbage i institutionerne.

I hele tal var der på det tidspunkt tilmeldt 787 børn til kommunale og selvejende institutioner. Af dem var 540 tilbage i pasning.

Lidt irritation I Æblegården er stigningen af antallet af tilbagevendte børn kommet drypvis over de seneste to uger, og det er ifølge Ole Nielsen gået fint.

"Der har været noget irritation fra forældrenes side over ikke at kunne følge børnene helt ind på områderne, men i det store og hele har det været fint," siger Ole Nielsen.

Ønskelig normering Hverdagen er organiseret på en måde, så børnene er sammen i grupper stuevis og op delt i alder. Åbningstiden er reduceret, og der er tre voksne til 20 børn.

"Det er en normering helt som vi ønsker os den," fortæller institutionslederen med henvisning til, at han har hyret ekstra hjælp ind for at løse opgaven.

Aflyste rejser "Jeg er så heldig, at et par tidligere gymnasieelever, der tidligere har være pædagogmedhjælpere her, alligevel ikke kunne komme ud at rejse, så de kunne springe til hurtigt. Og så har vi forlænget en medarbejder," tilføjer Ole Nielsen.

Daginstitutionerne i Hørsholm åbnede igen 16. april og har siden kørt med en reduceret åbningstid.