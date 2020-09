Hørsholm Musikforeningen får tirsdag 15. september for første gang besøg af Helene Blum og Harald Haugaard Band, som nufortolker folkemusik. Pressefoto

Blum og Haugaard fortolker folkemusik

koncert Helene Blum og Harald Haugaard Band er et efterspurgt ensemble blandt de mange unge nyfortolkere af den danske folkemusiktradition. Siden etableringen i 2008 har de turneret over hele Europa, og tirsdag 15. september kl. 19.30 gæster de for første gang Hørsholm Musikforening ved en koncert i Trommen.