Bliver holdkaptajn for Team Rynkeby i hele Danmark

"Team Rynkeby er hjerteblod for mig. Jeg har været med som frivillig i seks år og kan se den forskel, projektet gør - først og fremmest for Børnecancerfonden og Børnelungefonden og de familier, som organisationerne yder livsvigtig støtte til, men også for deltagerne, der udvikler sig som mennesker og etablerer tætte venskaber," siger Jesper Bjerg i en pressemeddelelse.

En af den nye landechefs første opgaver bliver at sikre et tættere samarbejde mellem de lokale hold - blandt andet for at skabe nye indsamlingsmuligheder.