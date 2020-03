Nu er der sat skilt op med, at Genbrugspladsen på Vandtårnsvej er lukket på grund af covid19

Bizart at lukke genbrugspladsen: Borgere smed affald

"Kommunen har - trods coronavirus - pligt til at undgå smitte, når vores affald ikke kan afleveres," skriver lokal borger

Ugebladet Hørsholm - 16. marts 2020 kl. 09:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Genbrugspladsen på Vandtårnsvej er foreløbigt lukket for aflevering af affald, og det har i weekenden skabt frustration hos en del borgere, der er kørt forgæves.

En af dem var Kjeld Turman fra Rungsted, der søndag havde læsset sin bil med sække med haveaffald, forskellige metaller og elektriske genstande.

"Porten til genbrugspladsen var uden forklaring låst og andre borgere havde allerede smidt større bunker affald lige foran porten," oplyser Kjeld Turman i en mail til Ugebladet.

"Jeg tog min last med hjem og kan nu opleve stanken fra haveaffaldet og med risiko for besøg af dyr, der kan sprede smitte omkring sig," tilføjer han i sin mail efter at have tømt bilen igen.

Ny afklaring tirsdag Han mener, at kommunen - trods coronavirus - har pligt til at undgå, at der ske smitte, når borgernes affald ikke kan afleveres og bliver brændt som sædvanlig.

Han undrede sig desuden over, at der ikke var skiltet med lukningen. Det var der dog mandag morgen, da Ugebladet var forbi Genbrugspladsen på Vandtårnsvej.

I en pressemeddelelse oplyser Hørsholm Kommune, at det er regeringen, der har kategoriseret genbrugsstationer som ikke-kritiske - og derfor er den blevet lukket.

"Men Norfors og kommunerne genovervejer åbningstiderne, da mange borgere netop ønsker at benytte de kommende uger til at få ryddet op i haven og boligen mm. Der forventes en afklaring senest tirsdag 17. marts - både for privat- og erhvervsaffald," meddeler Hørsholm Kommune.

Du kan holde dig opdateret på BorgerLab (borgerlab.horsholm.dk)

