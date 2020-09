Bilist i vejvrede over parkering: 62-årig lander på kølerhjelm efter påkørsel

Til politiet har den 62-årige forklaret, at han var på vej ind i sin bil, da en anden bilist kontaktede ham og var vred over, at den 62-årige havde parkeret sin bil på vejen og ikke halvt oppe på fortovet.

Truende adfærd

Den 62-årige svarede tilbage, at han mente, at han parkerede i overensstemmelse med kommunens regler, og at de to måtte tale videre en anden dag.

Den anden bilist opførte sig pludselig truende, og da den 62-årige ville tage et billede af ham og hans bil, gik det galt.

Bilisten kørte ind i den 62-årige, så han falt ind over kølerhjelmen, for derefter at køre fra stedet, oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.