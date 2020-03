Artiklen: Bilist fik dagbøder for at køre fodgænger ned

Mens en kvinde fik brud på bækkenet, kæben og rygsøjlen, da hun en tidlig decembermorgen i 2018 blev kørt ned i et fodgængerfelt i Hørsholm, kunne bilisten bag ulykken - en 57-årig mand fra Hørsholm - for nylig modtage sin straf i Retten i Helsingør.

Af retsbogen fremgår det, at han er dømt efter færdselslovens §118 ved ikke at have optrådt hensynsfuld og udvist tilstrækkelig agtpågivenhed.