Big Brother over byens haller: Nu bliver alle dine bevægelser registreret

Ny teknologi skal sikre, at Hørsholms haller fremover bliver udnyttet effektivt, og at byens foreninger får tildelt de haltider, de reelt har brug for.

Teknologien består af, at der sættes censorer op i hallerne. Censorerne skal måle menneskelig aktivitet. Kommunens forvaltning får på den måde et mere præcist billede af, hvor mange der bruger hallen, og hvornår den bliver brugt.

Den nye måde at registrere aktivitet på kan ifølge centerchef for kultur og fritid, Henrik Duus Rosengreen, være nyttig i forhold til beslutningen om en ny trægulvhal og giver ifølge sagsfremstillingen til Sport-, fritid- og kulturudvalget (SFKU) "værdifuld viden om det faktiske versus det bookede forbrug af idrætsanlæggene".

Kun små prikker

Censorerne tager ikke fotos af personer i hallerne. Mennesker vil alene optræde som små prikker på en skærm.

Centerchefen regner med, at der skal ske en aktivitetsovervågning over en årrække for at få det rette billede, som helt naturligt også kommer til at spille an rolle i forbindelse med tildeling af haltimer.