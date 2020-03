Mandag 9. marts viser Hørsholm Bibliotek koncertfilmen ' Girl power! ? Spice Girls live in Istanbul' i Lilletrommen.

Biblioteket fejrer kampdag med girlpower

Hørsholm Bibliotek fortsætter med at vise eminente koncertfilm i Lilletrommen i foråret 2020, hvor biografsalen med sit store lærred og sin lyd danner optimale rammer om forestillingerne.

Filmen er optaget i 1997 i Istanbul, hvor Spice Girls optrådte med to koncerter to aftener i træk. Biblioteket lover et nostalgisk 90'er trip med syntetiske outfits, velkoordinerede dansetrin og suveræne ørehængere.