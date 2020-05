Biblioteket åbner døren på klem: Lån en bogpose med hjem

Savner du nyt læsestof, en god film eller en lydbog? Det er der råd for. Nu kan du nemlig bestille en bogpose fra Hørsholm Bibliotek og tag med hjem, selvom biblioteket er lukket for gæster frem til 10. maj.

"For at bestille en bogpose, skal du udfylde en formular. For at vi kan udlåne bøgerne til dig, er det vigtigt, at du skriver dit fulde navn og fødselsdato. Hvis du er interesseret i børnebøger, er det også vigtigt, at du præciserer, hvilke aldersgrupper bøgerne skal være til. Du kan bestille op til 10 materialer pr. pose," skriver Hørsholm Bibliotek i en pressemeddelelse og fortsætter: