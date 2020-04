De seneste ugers varme og tørre vejr betyder, at naturen er knastør, og Nordsjællands Brandvæsen opfordrer til stor forsigtighed med åben ild. Foto: Nordsjællands Brandvæsen Foto: Photographer:Kent Mathiesen Mobile +45 22775978

Beredskab advarer om høj brandrisiko i naturen

Nordsjællands Beredskab opfordrer til forsigtighed med åben ild

23. april 2020

På landsplan advarer Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen nu om generel forhøjet risiko for naturbrand. Også i Nordsjællands Brandvæsens område mærker man den forøgede brandfare og holder et vågent øje med prognoserne.

"Vi kan bestemt mærke, at sæsonen for naturbrande er i gang. Det gode vejr betyder, at mange er i haven og bruger åben ild. Vi holder naturligvis løbende øje med brandfareindekset, og vi skal forvente, at vi frem til næste omgang regn har moderat til høj brandrisiko i hele vores dækningsområde," fortæller operativ chef i Nordsjællands Brandvæsen Claus Larsen i en pressemeddelelse.

Ude til seks naturbrande

Sæsonen for naturbrande begynder i forårsmånederne, hvor jordens overflade er meget tør på grund af visne blade og manglende plantevækst. For de fleste er det noget af en overraskelse, at naturen så let antændes på denne tid af året.

Det er især brugen af ukrudtsbrænder, der forårsager mange naturbrande. Men også grill, bål og brug af elektriske maskiner giver øget arbejde til beredskabet.

Gode råd Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille

Hold afstand til bevoksning

Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt

Tænd aldrig bål eller grill, hvis det blæser meget eller er meget tørt

Hav altid vand i nærheden, når du tænder bål eller griller

Smid ikke cigaretskodder og lignende i naturen

Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude

Læs mere på Brandfare.dk I april har Nordsjællands Brandvæsen foreløbig været af sted til seks naturbrande.

Følg med på nettet "Ukrudtsbrænderen er en af de helt store syndere, når det kommer til naturbrand. Mange tror fejlagtigt, at ukrudtet skal brænde, før det forsvinder, og det betyder, at der desværre indimellem går ild i omkringliggende bygninger, hække eller andet. I virkeligheden behøver man blot lige svitse ukrudtet kortvarigt, for at det har en effekt," siger forebyggelseschef i Nordsjællands Brandvæsen Carsten Jensen i pressemeddelelsen.

På Brandfare.dk kan man altid se den aktuelle brandfarestatus i sit område. Og så skal man huske at følge kommunens regler omkring afbrænding.

