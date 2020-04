79ers-direktør Jesper Tullin glæder sig over, at både trænere og spillere er kommet klubben i møde med en aftale om lønstop frem til slutningen af august. Foto: Privat

Basketmestre uden løn til august

Selv om Hørsholm 79ers har kunnet juble over tildelingen af DM-guldet, er det meget begrænset, hvad der ellers er at begejstre sig over efter sæsonafbrydelsen lige før den store kulmination.