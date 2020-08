Helsingørmotorvejen ved Hørsholm blev tirsdag morgen ramt af et harmonikasammenstød.

Bang - harmonikasammenstød i morgenmyldretiden

Morgentrafikken blev tirsdag ramt af et harmonikasammenstød med tre biler.

Nordsjællands Politi fik anmeldelsen om trafikuheldet kl. 8.18 og oplyser, at en 46-årig mand fra Nivå, en 33-årig mand fra Høje Taastrup og en 36-årig kvinde fra Humlebæk, stødte sammen på Helsingørmotorvejen ved Hørsholm.

Der var ingen meldinger om personskade, og det lykkedes at få den øvrige morgentrafik til at glide ved at passere uheldet i en enkelt vognbane, indtil alle baner åbnede igen ved klokken 08.40-tiden.