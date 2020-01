Foruden frivilligcenter og musikskole er den gamle rådhusbygning også hjemsted for en lægeklinik, et revisionsfirma og en forretning.

Bag om det gamle rådhus: Frivilligt knudepunkt i musikalske rammer

Her sidder Tina Gerling og koordinerer og servicerer kommunens frivillige foreninger. Det kan være hjælp til at starte en forening, stille mødelokaler til rådighed eller hvis foreningerne har brug for sparring. Dertil kommer også frivilligcentrets egne aktiviteter, forklarer Tina Gerling, som sammen med en deltidsansat også skal styre centrets selvhjælpsspor, hvor en borger enten kan få en individuel samtale med en frivillig eller deltage i en selvhjælpsgruppe om eksempelvis afasi, sorg eller andre livskriser.

Hjælpsom ånd

Selv om Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm og musikskolen som sådan ikke har noget samarbejde, ud over at frivilligcentret kan låne byrådssalen, som musikskolen råder over, så er der en hjælpsom ånd i huset.

”Hvis man nu er 7 år og skal til musik og ikke kan finde rundt, så kan man måske ikke lige finde ud af, at musikskolens kontor er ovenfor. Så kommer folk også herind og spørger os, og vi tager os også pænt af dem og hjælper dem videre, så de kan få den rigtige hjælp, så det er jo et godt sted og et hyggeligt sted,” siger Tina Gerling.

Hun har også rosende ord til husets mangeårige rengøringsmand, som hun ikke tøver med at kalde verdens sødeste rengøringsmand, der er med til at binde huset sammen.

”Jeg kan huske en dag, jeg var syg, og der stod nogen ved døren. Så lukkede han dem straks ind og tilbød at lave kaffe til dem. Det er det der med, at vi har et fælles blik for, at vi skal have tingene til at fungere, og så hjælper vi hinanden med det. Det gælder i virkeligheden alle, som er her. Han har meget engagement og det betyder meget, at han er en del af familien.”