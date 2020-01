Bag om My Beautiful Gallery: Kunst i levende rammer

Navnet snyder en smule, for det er ikke kun malerier, du kan opleve i en gammel stationsbygning på Rungsted Kyst St., hvor My Beautiful Gallery holder til

Mere end bare et galleri

Torsten og Benedicte satte det i stand med det formål at indrette stationsbygningen til et sted, hvor kunst skal opleves i et levende miljø med livemusik, vinbar, flamenco og improviseret teater som nogle af de aktiviteter, der indtil videre har præget oplevelsen af at se på kunst i den gamle DSB-bygning.

”Det vi vil med det her er, at vi gerne vil lave det at se på kunst til noget mere end bare at komme ind i en hvid bygning med hvide gulve og hvide lofter og designerlys. Vi vil gerne have, at der er gang i den her,” siger Torsten Leschly.