Bag om Karen Blixen Museet: Det siges jo, at hun spøger

Selv om museet holder lukket, er mandagsholdet af frivillige i fuld gang i parken, der er uafhængig af museets åbningstider og åben for alle. Her skal de frivillige blandt andet sørge for, at stierne er fremkommelige for de besøgende.

Et fantastisk sted at være

Asbjørn Asbjørnson er blandt de godt tyve frivillige, der hjælper til. Han har været frivillig på museet i fem år og varetager blandt andet opgaver med at slå med le omkring Karen Blixens gravsted bagerst i parken og blæser blade væk fra stierne.

Han hjalp også til, da der skulle ryddes op på museets loft for at gøre plads til udstillingerne 'De nordiske Norner' og 'Karen Blixens soveværelse', som åbnede i forsommeren.

”For os at se, så er det et fantastisk sted at være. De er taknemmelige for, at vi er her, og der er brug for os,” siger han og henviser blandt andet til de andre frivillige, som denne mandag hurtigt kaster sig over den nedfaldne gren:

”De er der straks med save og rydder stien, så folk kan gå forbi”.

Asbjørn Asbjørnson påpeger, at vegetationen i parken som udgangspunkt skal have lov til at vokse, som den nu gør, og at de frivilliges opgave er at sørge for, at der ser nogenlunde ryddeligt ud.

”For eksempel slår jeg mange brændenælder, men de må ikke fjernes, for sommerfuglelarverne skal stadigvæk kunne komme frem der,”” siger han.