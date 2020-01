Psykoterapeut Susanne Kalvåg er glad for, at hun har klinik i en opgang, hvor hun kan dele tanker om sit fag med andre psykoterapeuter og psykologer.

Bag om Hovedgaden 55: Et fællesskab af psykologer, psykiatere og psykoterapeut

Ved første øjekast giver det ikke sig selv, at Hovedgaden 55B i dag er kendetegnet ved blandt andet at rumme flere psykoterapeuter, psykologer og psykiatere.

Årsagen var simpel. Hun savnede kollegaer og ville gerne have klinik et sted, hvor hun kunne spare og dele tanker inden for sit fag med ligesindede, når hun ikke havde patienter. Og hun behøvede ikke at lede længe.

”Psykoterapeuter som mig selv og psykologerne kan godt mødes, og så er vi sammen en time eller halvanden. Det er bare meget rart i stedet for at være helt selv, synes jeg. Jeg er ret social,” tilføjer hun.

”Vi kan godt have mange psykologiske emner, vi kender til og synes er interessante at dele med hinanden, en spændende bog eller et foredrag. Det synes jeg er rart,” siger Susanne Kalvåg.

Alene i opgang B er der blandt andet fem psykologer fordelt på 1. og 2. sal samt tre psykoterapeuter og to psykiatere. Selv om de har hver deres klinik, så er der plads til at dele tanker omkring deres fag i pauserne.

Ikke konkurrenter

For psykolog Zenna Allesøe, der også holder til på 2. sal på Hovedgaden 55B, giver det også mening at have sin klinik i en bygning, hvor man kan have en form for arbejdsfællesskab med andre psykologer:

”Lige da jeg flyttede herover tænkte jeg: Hold da op, det er meget konkurrence, men der er nok til os alle. Det er godt at kunne mødes med andre og spare som psykologer. Det synes jeg er rigtig rart.”

Det konkurrencemæssige aspekt er heller ikke noget, som Susanne Kalvåg ser som et problem på nuværende tidspunkt. Hun har da også fået en anden psykoterapeut til bygningen, og en af de andre psykologer i opgangen har gjort det samme, fortæller hun.

”Jeg tænkte ikke over, at det kan blive et konkurrenceproblem, det har jeg ikke spekuleret på, for jeg har nok at lave,” siger Susanne Kalvåg.