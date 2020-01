Bag om Arboretet: Det vigtigste er at gå rundt, snuse og fange atmosfæren

Duftende hjerteblade, et californisk mamuttræ og 1400 forskellige træarter skaber et helt særligt miljø i Arboretet, da Ugebladet besøgte det særlige sted tilbage i oktober

Her kan du gå på opdagelse i birk, bøg og benved, studere et californisk kæmpetræ i området med nordamerikanske træarter eller nøjes med at betragte høstfarver og lytte til vindens susen i træerne.

Hjertetræerne udgør et glimt af den samling på cirka 1400 træarter, der findes i Arboretet. Ved siden af hjertetræerne står en gruppe valnøddetræer, som områdets egern har et godt øje til, når de dumper ned, og sådan folder træarterne i Arboretet sig ud. Fra løn og lindetræer til ask og egearter.

Den almennyttige fond stiller Arboretet til rådighed for Københavns Universitet, som bruger samlingen til undervisning og forskning. Her bliver de studerende på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning undervist i skovbrug, havebrug og landskabsarkitektur.

Kom med bag om I en artikel-serie går Ugebladet Hørsholm bag om en række lokale steder og historiske ejendomme, hvor vi fortæller, hvad der sker inde bag facaden.



Vi har besøgt:

Dette er den sidste artikel i serien, men du kan læse dem alle her her på ugebladet.dk

Mange lag

At der også bliver lagt vægt på at fortælle om samlingen udadtil kommer blandt andet til udtryk, når Erik Dahl Kjær eller de studerende giver guidede ture, hvor nysgerrige sjæle kan blive klogere på de forskellige træarter.

”Vores ambition er, at man kan opleve det på mange måder. Der er mange lag, og man bliver aldrig træt. Jeg kom her første gang som studerende i 1983 og tænkte: Hvad er det her for et sted, det er da for vildt. Og nu står jeg her alle de mange år efter, og jeg er slet ikke færdig. Jeg oplever nye ting hele tiden,” siger professoren.

”Det vigtigste er at gå rundt, snuse og fange atmosfæren,” tilføjer han om forudsætningen for rigtigt at få en ide om, hvad Arboretet er for et sted.