Se billedserie Bibliotekar Benny Rolf Pedersen kalder den "en fantastisk og barsk bog". Foto: Morten Timm

BOGANBEFALING: Terrorbomber over Dresden - Elbens Firenzes undergang

"En fantastisk og barsk bog", skriver Benny Rolf Pedersen om sin anbefaling af "Dresden 1945 - Ilden og mørket" af Sinclair McKay

Ugebladet Hørsholm - 26. april 2020 kl. 07:00 Af Benny Rofl Pedersen, bibliotekar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Min kone og jeg har besøgt Dresden nogle gange. Første gang var i 2006, året efter at restaureringen af Frauenkirche var tilendebragt efter 11 års arbejde.

Man havde simpelthen stort set genopbygget den imponerende barokkirke fra bunden, hvilket var en kraftpræstation der trak turister til fra hele verden.

Dresden er en skygge af sig selv i dag, men alligevel meget interessant at vandre rundt i, idet historien her om nogen steder har sat sig dybe spor. Fra unik barok kulturby på linje med Prag til rygende ruinhob på en enkelt nat.

RAFs angreb om natten mellem d. 14. og 15. februar 1945 er gået over i historien som fejlplaceret og overflødigt. I alt 551 Lancaster bombefly kaster i to efter hinanden følgende angreb 3.527 tons bomber, heraf over 400.00 brandbomber. Indbyggerne er totalt uforberedte, og byens luftforsvar er ikke eksisterende.

Effekten af bomberne er skræmmende. Ildstorme rejser sig i op til halvanden kilometers højde og fortærer alt i et inferno af total destruktion. Folk dør som fluer, idet beskyttelsesrummene ikke er konstrueret til at modstå de vanvittigt høje varmegrader. Asfalten smelter og lygtepælene bukker sammen i heden.

25.000 døde Hele 21 km² af Dresdens centrum er fuldstændigt ødelagt i en grad, som er svær at fatte. De civile tab vurderes i dag til i omegnen af 25.000 mennesker, hovedsageligt gamle, kvinder og børn, idet våbenføre mænd for længst var ved enten Øst- eller Vestfronten.

Det tager flere dage, før brandene er under kontrol og mindst 12.000 bygninger og 200 fabrikker er totalt ødelagte.



Sinclair McKays "Dresden 1945 - Ilden og mørket".



Terrorbombardementer Det er et faktum, at der ikke i Dresden fandt egentlig krigsproduktion sted, og det er ligeledes et faktum, at f.eks. universitetsbyen Darmstadt, der heller ingen industrielle bombemål havde, også blev sønderbombet af RAF, hvilket kostede omkring 12.300 dræbte.

"Asfalten smelter og lygtepælene bukker sammen i heden..." "Asfalten smelter og lygtepælene bukker sammen i heden..." Hvad var overvejelserne og begrundelsen for disse togter, der sled hårdt på flybesætningerne og mest af alt lignede deciderede hævntogter. Eller terrorbombardementer, som de også er blevet kaldt. Det er et af de spørgsmål, den engelske journalist og forfatter Sinclair McKay i sin nyeste bog forsøger at besvare.

Skurke og ofre I tilfældet Dresden har der gennem tiden være mange teorier i omløb, også konspirationsteorier. Både nazisterne iscenesatte og senere i DDR tiden også kommunisterne, et scenarie, hvor briterne, og til dels også amerikanerne, var "the bad guys", hævet over enhver tvivl. Jeg købte selv i Dresden en lille tysk bog om bombardementet, som helt klart anbringer tyskerne i offerrollen.

Redelig og sympatisk McKay bygger sin bog på et enormt kildemateriale, heraf meget som ikke har været tilgængeligt før. Det gør bogen sympatisk og redelig, idet den holder sig til kendsgerningerne.

FAKTA Sinclair McKay , "Dresden 1945 - Ilden og mørket"

Lindhardt og Ringhof, 2020

440 sider. Den er på den ene side solidarisk med de stakkels Dresden-borgere, men også med de hårdt prøvede flybesætninger. RAF mistede trods alt 55.564 flyvere under 2. verdenskrig.

Tilbage står vi så med "skurken", chefen for Bomb Commander, luftmarskal Arthur Harris. Han var besat af tanken om, at tyskerne ville blive møre og overgive sig, hvis blot de blev bombet tilbage til stenalderen. Nazisterne havde selv introduceret begrebet "den totale krig", så der var ingen grund til pardon.

Teorien blev ikke imødegået, ikke engang af Churchill, som ellers var betænkelig ved situationen. Og resten af krigen skulle vise, at tyskernes moral ikke var knækket, og at de forblev loyale mod Hitler til den bitre ende.

Fantastisk og barsk Harris faldt i unåde efter krigen og søgte nye græsgange i (af alle steder) Sydafrika! Her opholdt han sig fra 1948 til 1953, hvor han blev rehabiliteret af Churchill og vendte tilbage til England.

En fantastisk og også barsk bog, der er svær at lægge fra sig når man først er kommet lidt ind i den.

