BOGANBEFALING: Grænser, hegn og nye mure - Europa efter murens fald

Jeg vil gerne anbefale en af dem, der giver et fremragende indblik i begivenhedernes gang - og hvad der kan være nok så interessant - hvad konsekvenserne blev for de implicerede og nu "befriede" stater i den gamle østblok.

Lykke Friis' seneste bog 'Håbets Europa i 89 billeder' er en meget grundig kronologisk gennemgang af året 1989 og frem til i dag. Et stykke fotojournalistik, hvor hvert billede står skarpt i relief til en væsentlig begivenhed på et givent tidspunkt.

Det er hæsblæsende læsning med mange citater og fodnoter, der holder læseren i en skruestik. Jeg mente ellers nok, at der var styr på historiens gang i de forløbne år, men jeg blev meget klogere!

Euforien i 1989 er til at få øje på og forstå. Senere sår England og Frankrig tvivl om genforeningen og konsekvenserne heraf.

Lykke Friis, Håbets Europa i 89 billeder

Gad, 2019, 272 sider.

Bulgarien, Rumænien og Albanien har vi aldrig hørt så meget om, og det er der en grund til, viser det sig. De er bærere af en anden kultur, og udviklingen her stritter i alle mulige retninger. Jugoslavien er et tragisk kapitel helt for sig, heldigvis.