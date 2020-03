BOGANBEFALING: En fortælling om en far

Kigger man mod Frankrig i sin jagt efter ny kvalitetslitteratur, vil jeg her især fremhæve bogen 'Hvem slog min far ihjel' af Édourd Louis.

Centrum i romanen er Louis' syge far, faderens forfald samt Louis' ambivalente forhold til denne far, som gennem opvæksten svingede mellem kærlig, fraværende og direkte ubehagelig i sin relation til sin familie og herunder søn.

Som det f.eks. her kommer til udtryk: "En dag gav du mit yndlingslegetøj, et brætspil der hed Docteur Maboul, til naboen. Jeg spillede det hver dag, det var mit yndlingsspil, og du gav det væk, uden nogen grund. Jeg tudede, og jeg tryglede dig. Du smilede bare og sagde: "Sådan er livet."" (s. 57)

FAKTA







Édourd Louis, 'Hvem slog min far ihjel'

Rosinante, 2019, 71 sider.

Et kig ind i en anden verden

Bogen giver derfor et kig ind i en verden, vi i Danmark ikke hører meget til: arbejderklassens virkelighed i et skævvredet Frankrig - og giver indirekte et bud på, hvorfor en bevægelse som 'de gule veste' er blevet så stor i Frankrig. Den samfundskritik, bogen indeholder, hænger uløseligt sammen med det primære omdrejningspunkt i romanen: relationen mellem far og søn - og med den smerten og glæden. Og drømmen og det spinkle håb gennem generationer om et bedre liv.