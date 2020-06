BOGANBEFALING: Den svære moderrolle

Romanen handler om alenemoren, Johanne, der bor sammen med sin 5-årige søn. Johanne elsker sin søn, men er også alkoholiker, arbejdsløs og generelt mistroisk over for verden. Især alkoholismen bevirker, at hun har svært ved at tage sig ordentligt af sønnen. De har en kærlig og tæt relation, men det kniber med at få hverdagen til at fungere, hvilket bl.a. resulterer i indberetninger til kommunen.

Det interessante er, at selvom man som læser utvetydigt kan se, at Johanne fejler, så sidder man samtidig og krydser fingre for hende, da hun er et menneske, der trods gode intentioner bare ikke formår at leve op til forældrerollen eller samfundets krav. På den måde skriver romanen sig også ind i rækken af samtidsbøger med fortællinger om samfundets skæve eksistenser eller den tunge del af samfundet, som f.eks. Morten Papes 'Planen' (2015) eller Thomas Korsgaards 'Hvis der skulle komme et menneske forbi' (2017). Her i bogen er verden bare set gennem en fiktiv kvindes øjne.