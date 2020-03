BOGANBEFALING: Alle bør holde lidt mere af sig selv

"Foretrækker at æde frem for at se andre"

Men det, jeg har taget med mig efter at have læst bogen, er, at alle burde holde lidt mere af sig selv og minde sig selv om, at vi ikke er alene med vores følelser, selv om det godt kan virke sådan.

"Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always." - Brad Meltzer