BOGANBEFALING: Alle bør holde lidt mere af sig selv

'Nioghalvtreds måder at have det dårligt på' af Ulla Bech-Bruun anbefales af Hørsholm Bibliotek

Ulla Bech-Bruun er til dagligt psykolog, men derudover er hun også kunstner, og det er i en kombination af disse to egenskaber, at denne bog er blevet til.

I en form for blanding af fiktion og fakta fortæller Ulla Bech-Bruun i en lille lyserød bog gennem stregtegninger, hvilke følelser der kommer frem i det terapeutiske rum, hvor rigtige mennesker har deres gang. Det er med både humor og alvorlighed vi får præsenteret følelser som ofte er forbundet med skam og ensomhed, men som vi formentlig alle kender i et eller andet omfang.

”Uretfærdigt at skulle kæmpe så meget med noget andre tager for givet”

”Foretrækker at æde frem for at se andre”

Vi er ikke alene

Nogle af dem skulle jeg tænke lidt mere over end andre. Men det, jeg har taget med mig efter at have læst bogen, er, at alle burde holde lidt mere af sig selv og minde sig selv om, at vi ikke er alene med vores følelser, selv om det godt kan virke sådan. Og det fik mig i øvrigt til at tænke på dette populære citat:

”Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.” – Brad Meltzer

Bogen egner sig fint som gave til andre (eller dig selv), som coffee table book og som samtalestarter.

Ulla Bech-Bruun har sin egen psykologpraksis og sit kunstneratelier i København og man kan finde hende på Instagram her @sketchypsychologist og på web her http://ullabech-bruun.dk/

FAKTA

Nioghalvtreds måder at have det dårligt på

Ulla Bech-Bruun

Forlaget Eksistensen, 2019

72 sider