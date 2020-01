Charlotte Kirchheiner (K), medlem af Miljø- og planlægningsudvalget, beskyldes for at tale med to tunger i sagen om arealoverførsler.

Arealoverførsler: Udvalgsmedlem beskyldes for dobbeltmoral

Det skete med Venstres Anne Ehrenreich og Fritz Reuther på nej-siden, som dermed måtte konstatere, at deres initiativretforslag om at stoppe for arealoverførsler, der ikke respekterer en mindstegrundstørrelsen på 1000 kvadratmeter i Byplan 6 og Lokalplan 156 i Rungsted her og nu, blev afvist.

Taler med to tunger

Charlotte Kirchheiner (K), næstformand i MPU, har efter beslutningen i MPU måttet lægge ører til kritik af, at hun er med i det flertal, der afviste Venstres forslag. Blandt andet, fordi hun i en anden beslutning i samme udvalg stemte for et forbud mod nye udstykninger under 1000 kvadratmeter i Folehavekvarteret, hvor hun selv bor.

Charlotte Kirchheiner anerkender over for Ugebladet, at det kan se ud som om hun taler med to tunger.

"Det forstår jeg sådan set godt. Der er ingen simple løsninger her. Og jeg mener ikke, at man bare kan se problemstillingerne ud fra tal alene. Det er for simpelt," mener Charlotte Kirchheiner.