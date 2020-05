Apoteket flytter fra Apotekertorvet og får selskab af kæmpe robot

Når Hørsholm Apotek efter planen kan åbne i Midtpunkt til september kan kunderne se frem til et nyt topmoderne apotek, hvor der bliver tid og plads til at løfte kundeservice betragteligt og reducere ventetiden.

"Vores mål bliver, at kunden skal være ekspederet, rådgivet og have fået udleveret deres medicin på maksimum fem minutter," siger souschef Alexander Wiberg-Hansen til Ugebladet.

For at kunne gøre det muligt er der investeret i en kæmpe robot, der måler ni meter og er 3½ meter høj. Ifølge Alexander Wiberg-Hansen kan den rumme og håndtere 20.000 forskellige lægemidler og klare 1.000 ekspeditioner på en dag. Det dobbelte af, hvad apoteket har ekspeditioner i dag.

"I dag bruger vores medarbejdere i gennemsnit 2½ minut for hver medicinpakning. Det er ikke kun meget tidskrævende, det betyder også, at medarbejderen er væk fra kunden i 90 procent af tiden. Fremover kan vi bruge den på at rådgive og hjælpe kunden, fremfor at finde og pakke medicinen," oplyser Alexander Wiberg-Hansen.