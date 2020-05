Anders Vestergaard er tidligere medlem af kommunalbestyrlsen, men blev ikke genvalgt ved valget i 2017. Foto: Alex Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Anders faldt død om - reddet af konen og naboer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anders faldt død om - reddet af konen og naboer

Den tidligere kommunalpolitiker Anders Vestergaards hjertestop er også historien om, hvor vigtigt det er at have hjertestartere, siger den lokale formand for Hjerteforeningen

Ugebladet Hørsholm - 17. maj 2020 kl. 10:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis ikke hjertestarteren i Mikkelborg Park havde været på sin plads, er det ikke givet, at Anders Vestergaard havde været så frisk og på toppen som i dag - endsige været i stand til at fortælle sin historie.

For 1. april kom han hjem efter en tur med hunden og faldt død om i sin entré.

Vi vender tilbage til Anders' historie, fordi den er med til at understrege vigtigheden af, at hjertestartere hurtigt kommer tilbage til, hvor de hører hjemme og at alle lærer livreddende førstehjælp.

Sæt navn på Det er et vigtigt budskab, som Hørsholms lokale formand for Hjerteforeningen, Inga Nielsen, vil af med. For havde der ikke bværet en hjertestarter på sin rette plads i Mikkelborg Park 1. april, hvor Anders Vestergaard og hun selv bor, havde Anders måske været død eller havde fået mén.

"Derfor min opfordring: Sæt en strimmel på hjertestarteren med adressen på, hvor den hører hjemme," siger Inga Nielsen til Ugebladet.

Efter Anders Vestergaards hjertestop tog ambulancen, der kørte ham til Rigshospitalet, hjertestarteren med sig, for at opdatere den efter brug og give data videre til lægerne. Men den havnede et sted, hvor man ikke vidste, hvor den skulle tilbage til.

Hjerteforeningens formand i Hørsholm, Inga Nielsen, bor somAnders Verstergaard i Mikkel Park, hvor hungerne vil have endnu enhjertestarter. Foto: Knud Düring



"Efter meget frem og tilbage gik der 14 dage, før den var tilbage. Og det dur jo ikke i et kvarter som vores, hvor der bor mange ældre mennesker. Tænk, hvad der kunne være sket," understreger Inga Nielsen.

Fire løbere på én gang Hun fortæller om et eksempel - også i Hørsholm -, hvor en person faldt om med hjertestop, og hvor opkaldet til 112 sendte flere hjerteløbere afsted for at hjælpe.

Hjerteløberne guides til den nærmeste hjertestarter, som de tager med til personen, der skal have hjælp - og på den måde kan der stå flere hjerteløbere med hver deres hjertestarter, som så skal tilbage plads igen efter en opdatering.

Det vil ifølge Inga Nielsen være ulige nemmere med en adresse på hjertestarteren, så den hurtigt kan finde sin plads igen.

Reddet af nabo Da Anders Vestergaard - tidligere medlem af kommunalbestyrelsen i Hørshlom - faldt om 1. april, var det netop en hjerteløber, der kom ham til undsætning.

"Han bor fire opgange fra os og havde efter sigende fuldstændig styr på det," fortæller Anders Vestergaard, der ikke selv husker andet end at han fik en underlig trykken for brystet før han faldt omkuld.

Faktisk kom der flere hjerteløbere, to håndværkere og en kvinde i bil, ud over naboen, der var den første på stedet.

Ingen aprilsnar Anders' kone gav livreddende førstehjælp, da det gik op for hende, "at der ikke var tale om en aprilsnar", som Vestergaard fortæller det, mens datteren ringede 112. En nabo kom ud for at se, hvad der skete, en tidligere militærmand, der straks tog over med den første hjertemassage.

Anders Vestergaard opfordrer efter sin oplevelse alle til at lære førstehjælp. Foto: Gonzales Photo (Ritzau/Scanpix)



Efter få minutter nåede hjerteløberen frem med hjertestarteren, der er placeret lige i nærheden, og den hurtige hjælp de første minutter var afgørende. For da hjerteløberen fra nabolaget dukkede op med hjertestarteren og fik gang i den, kom der liv i Anders Vestergaard allerede efter første stød.

"Jeg har været død i 3-4 minutter," skønner Anders Vestergaard, der efter oplevelsen ikke bare har meldt sig under Inga Nielsens og Hjerteforeningens faner, men også har tilsagt at ville hjælpe aktivt for Hjerteforeningens sag.

Fejlede intet "Jeg har ikke haft noget før. Jeg er - ifølge lægerne på Rigshospitalet - ung - pænt under gennemsnitsalderen her i kvarteret - jeg ryger ikke, drikker ikke alkohol og dyrker motion," fortæller den snart 57-årige til Ugebladet.

Anders er nu helt frisk igen og tilbage på jobbet og vil kraftigt opfordre til at man lærer livreddende førstehjælp og tilmelder sig som hjerteløber, samtidig med at han retter en kæmpe tak til Inga Nielsen for hendes utrættelige indsats for Hjerteforeningen i Hørsholm og til de, der stod klar til at hjælpe den morgen i april