En 49-årig mand var ikke klar til at puste i alkometeret. Det slog så meget ud, at han fik beslaglagt sin bil.

Alkometer gik amok - det kostede en bil

Det er almindeligt, at politiet sigter personen og udtager vedkommende til en blodprøve, når et pust i et alkometeret viser spor af alkohol.

Mere ualmindeligt er det, at testapparatet slår så meget ud, at det også koster en bil.

Bilisten pustede i alkometeret. Det slog så meget ud over det tilladte, at den 49-årige mand ikke alene blev sigtet for spirtuskørsel, taget med på hospitalet for at få konstateret den reelle mængde af alkohol i blodet, men også fik sin bil beslaglagt.