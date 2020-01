Se billedserie Ægteparret Alice og Frank Kofoed mener, at det meget trafikerede lyskryds ved Usserød Kongevej og Egevangen/Egedalsvej i Kokkedal er alt for farlig. I november blev 68-årige Alice kørt ned, da hun cyklede ud i krydset og blev ramt af en venstresvingende bil, som den drejer i baggrunden. Foto: Morten Timm

Alice kørt ned på cykel: Byens store vejkryds er for farligt

Sikkerheden ved det meget trafikerede kryds på Usserød Kongevej ved Føtex og Rema 1000 i Kokkedal er ikke god nok, mener Alice og Frank Kofoed efter voldsom ulykke

29. januar 2020 Af Morten Timm

Alice og Frank Kofoed manglende kun en kilometer fra at være hjemme fra en af deres lange ugentlige cykelture, da det gik galt i lokalområdets mest trafikerede kryds på Usserød Kongevej ved Egevangen (ind til Føtex, red.). Omkring middagstid tirsdag 19. november kom parret cyklende ad Usserød Kongevej i sydlig retning. Der var grønt lys for dem i det store vejkryds i Kokkedal, hvor de to erfarne motionscykelryttere bare skulle lige over og videre mod rækkehuset i Hørsholm. 69-årige Frank Kofoed kørte 30-40 meter foran sin et år yngre kone, da han pludselig hørte et brag. På asfalten så han Alice ligge livløs foran en bil, der i et venstresving var braget lige ind i hende. "Jeg frygtede straks, at hun var død, sådan som hun lå. Da jeg kom derhen, blødte hun voldsomt fra ansigtet. Det var helt forfærdeligt at se," husker den chokerede ægtemand.

Bevidsløs og kvæstet Alice Kofoed lå bevidstløs i et par minutter, inden hun kom til sig selv. Hun slap med livet i behold, men pådrog sig tre brud på bækkenet, et kvæstet strubehoved, hjernerystelse og stor flænge på hagen, der forårsagede de voldsomme blødninger. "Det er et alt for farligt vejkryds. Især for cyklister og fodgængere. En skønne dag sker der noget meget meget værre, og Alice kunne ligeså godt være blevet slået ihjel," siger Frank Kofoed til Ugebladet. Han opforder nu kraftigt kommunen til at se nærmere på trafiksikkerheden i det store kryds. "Netop venstresvingsbanen - når man kommer fra Hørsholm og skal svinge ind mod bydelscentret - er uden en grøn drejepil, som der er, hvis du kommer modsat og skal svinge ned ad Egedalsvej. Det vil gøre det meget mere sikkert for både cyklister, fodgængere og bilister," mener Frank Kofoed.

Reddet af læger Selv husker 68-årige Alice kun, at bilen kom i venstresvings-banen og drejede ind mod hende, da hun var ude i krydset. Pludselig hørte hun lyden fra motoren, der gassede voldsomt op. "Jeg havde ikke en chance for at undvige," beretter hun til Ugebladet, inden alt sortnede. Bag rattet sad en ældre kvinde, der kom ad Usserød Kongevej fra Hørsholm og svingede til venstre ind mod Føtex og Rema 1000-centret. På hospitalet hævede Alices strubehoved pludselig op, så hun ikke selv kunne trække vejret, men et held, at hun hurtigt kom under kyndig lægebehandling.

Hårdt ramt mentalt Her lidt over to måneder efter går hun stadig med krykker, spiser smertestillende og går fortsat til genoptræning hos en fysioterapeut. Én ting er de fysiske skader, som har gjort de sidste måneder meget hårde. Noget andet er det psykiske. 68-årige Alice Kofoed har motionscyklet på racer i over 20 år og cykler over 200 km hver uge. Hun har prøvet at styrte og komme til skade ved motionscykelløb, men det her er noget helt andet. "Mentalt har det simpelt hen været så overvældende at blive kørt ned. Det har ramt mig på en helt særlig måde," siger Alice Kofoed, mens hun får tårer i øjnene. Ved siden af det skal de slås med forsikringsselskabet om erstatning. Hun er dog fast besluttet på at komme ud på cyklen igen, når kroppen igen bliver klar til det. Hvor lang tid der vil gå, kan hun ikke rigtig svare på. Ugebladet har forsøgt at forelægge parrets kritik af den manglende trafiksikkerhed for Fredensborg Kommune og vil bringe et eventuelt svar i en opfølgende artikel.