Akustisk Hanne Boel tilbage i Trommen med nye sange

Hanne Boel er blot akkompagneret af de to guitarister Jens Runge og Jacob Funch, når hun leverer nyt materiale og gamle klassikere.

I januar i år udgav Hanne Boel sit ottende album 'Between Dark and Daylight', der udforsker og bygger på indhøstede erfaringer og ikke mindst levet liv.

Sange fra det nye album 'Between Dark and Daylight' vil naturligvis også være at finde på sætlisten.