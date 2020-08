Aftenskole er klar til eleverne på ny måde

"Da Covid-19 ramte Danmark og lukkede alting ned, blev vi jo tvunget til at gentænke aftenskolen som koncept," udtaler Sirenetta Poulsen, der er ansvarlig for sprogholdene ved LOF-kurser, og som har været en af drivkræfterne bag konceptet online undervisning.

"Vi har længe barslet med ideen om at tilbyde mere online undervisning, så vi benyttede os af den ufrivillige pause fra den fysiske undervisning til at undersøge mulighederne for online undervisning og for at finde ud af, om det overhovedet er noget, vores kursister er interesseret i," siger hun.