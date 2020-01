En tidligere butiksassistent er dømt for at have stjålet cirka 40.000 kroner fra sin arbejdsgiver i Hørsholm Midtpunkt.

Afslørede ansat i omfattende tyveri: Nu er der faldet dom

En 22-årig kvinde er ved Retten i Helsingør i december idømt tre måneders betinget fængsel for at have stjålet for omkring 40.000 kroner, mens hun var ansat i tøjbutikken Rough and Sweet i Hørsholm Midtpunkt.

Ifølge retsbogen er tyveriet sket over en ti måneders periode i 2015 og 2016, hvor den dengang 18-årig kvinde arbejdede som butiksassistent.

Her fandt Retten hende skyldig i at have stjålet kontanter og udskrevet såkaldte 0-boner, hvor et salg bliver slået ind på kasseapparatet til 0 kroner, hvorefter pengene stikkes i egen lomme.

Af dommen fremgår det desuden, at den 22-årige snød sin arbejdsgiver ved at registrere en vare som returvare og tage beløbet fra kassen.