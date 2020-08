Se billedserie Årets konfirmander får fortrinsret i Hørsholm Kirke de næste fire søndage, hvor man har valgt at aflyse højmesserne for at afvikle de aflyste konfirmationer fra foråret. Pressefoto Foto: Helle Arensbak

Aflyst: Højmesser må vige for konfirmander

Hørsholm Kirke afholder de coronaaflyste konfirmationer i de næste fire søndage

Ugebladet Hørsholm - 13. august 2020 kl. 16:50 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De almindelige kirkegængere i Hørsholm Kirke må over en hel måned undvære højmesse-gudstjenesterne. Det oplyser Hørsholm Kirke i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at forårets mange aflyste konfirmationer grundet corona-restriktioner, er blevet udsat til nu - og for at Hørsholm Kirke kan gennemføre dem, får det den konsekvens, at højmesserne er aflyst fire søndage i træk fra søndag 23. august til og med 13. september.

Næsten 100 år siden "Konfirmationer er en stor ting for os i Hørsholm, og i år er vi i Hørsholm Kirke desværre nødt til at gøre det anderledes på grund af corona. Det betyder fire søndage uden højmesser," oplyser sognepræst Nina Raunkjær og tilføjer, at det er næsten 100 år siden, der sidst var konfirmationer om efteråret i Hørsholm.

"Det var i tilbage i 1921. Nu sker det altså igen," oplyser hun.

Der vil således kun være konfirmation i kirken de fire søndage (23/8, 30/8, 6/9 og 13/), henholdsvis kl. 10 og kl. 12, samt de næste fire fredage kl. 16.

Alle lørdage i perioden er helliget vielser og dåb.

Hold kirkepladsen fri Fra Hørsholm Kirke sender man også en venlig anmodning til hundeluftere og andre, der bruger området, om at tage hensyn ved f.eks. at parkere et andet sted de pågældende dage.

"Vi beder alle om at holde kirkepladsen fri til konfirmander og deres nærmeste. Konfirmanderne betaler en stor pris, fordi vi er nødt til at holde konfirmationerne i overensstemmelse med strenge retningslinjer og regler. Derfor appellerer vi til, at alle andre bakker op om konfirmanderne og viser dem respekt ved at overholde reglerne," siger sognepræst Nina Raunkjær.

