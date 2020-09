De første beboere skulle have indtaget de 25-30 boliger i Hannebjergbyggeriet tidligere i år. Men en retssag, en coronakrise og en ankesag stillede sig i vejen. Nu ventes en endelig afgørelse i ankesagen i Østre Landsret. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Afgørelse på vej i sag om lilleskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afgørelse på vej i sag om lilleskole

Der ventes dom i striden mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Lille Skole i begyndelsen af marts

Ugebladet Hørsholm - 04. september 2020 kl. 09:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer til at gå yderligere ca. syv måneder, før striden mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Lille Skole om godt et par tusinde kvadratmeter jord tæt på skolen bliver endeligt afgjort.

Der er afsat to dage - 21. og 22. januar - i Østre Landsret til et behandle den anke, skolen besluttede sig for at føre efter afgørelsen i Retten i Helsingør i april sidste år.

Kommunen frifundet Her blev Hørsholm Kommune frifundet i alle påstande om hævd og har - indtil landsretten siger noget andet - rettens ord for, at der gerne må bygges på arealet, som Hørsholm Lille Skolen krævede hævd over og derfor stævnede kommunen for.

Oven i nederlaget blev Hørsholm Lille Skole dømt til at betale 146.297 kroner til Hørsholm Kommune i sagsomkostninger.

De to parter mødes endnu en gang i retten, fordi de ikke kan blive enige om områderne 'Skoven' og 'Æbleplantagen', der ligger på kommunal grund, men som Hørsholm Lille Skole har benyttet som en del af sit udearel i de godt 40 år skolen har eksisteret.

Udsat af corona Ankesagen skulle have været behandlet i maj, men blev udsat på grund af coronakrisen.

Selv om afgørelsen i Retten i Helsingør ikke havde opsættende virkning, er byggeriet af 25-30 boliger på grunden på og omkring det tidligere plejehjem Hannebjerg ikke kommet i gang.

Skulle være flyttet ind Spaden skulle forlængst have været i jorden, for oprindeligt var det planen, at de første skulle flytte ind i boligerne i begyndelsen af 2020.

Efter selve retssagen skal man påregne seks uger til den dommen foreligger på skrift.

relaterede artikler

Klar til ny runde i grøftegraveriet 23. maj 2019 kl. 08:30

Hørsholm Lille Skole anker dom til landsretten 10. maj 2019 kl. 13:33

Hørsholm Lille Skole taber sag om 'Skoven' 11. april 2019 kl. 13:43