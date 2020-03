Affolket rådhus - men der er ro og styr på situationen

"Vi valgte straks at lukke alt ned, der ikke er kritisk. Dog er der tæt på normaldrift i hjemmeplejen, ligesom vi fastholder telefoncentre i forhold til forskellige krisefunktioner, herunder på plejecentrene," lyder den seneste status fra Hørsholms kommunaldirektør.

Straks efter statsminister Mette Frederiksens udmelding i aftes mødte flere centrale medarbejdere ind på rådhuset for at sætte gang i beredskabet.

Men efter en hektisk aften og formiddag er der faldet ro over situationen, meddeler kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon til Ugebladet.

Hørsholm Rådhus er i dagens løbet blevet så godt som affolket for medarbejdere, der er taget med hjem med deres computer under armen.

Bortset fra nogle få tilfælde er der også lukket for al genoptræning. På rådhuset er der kun opretholdt enkelte borgerservice-funktioner, f.eks. bestilling af kørekort, hvor man opfordres til at komme i bil og undgå offentlig transport. Derimod tages der ikke nye pasansøgninger ind.

Normalt sygefravær

Sygefraværet blandt kommunens ansatte ligger fortsat på et helt normalt niveau uden indvirkningen på den daglige drift.

Eneste problem har været, at Hørsholm Kommunes hjemmeside har været nede hele dagen, men der arbejdes på højtryk for at få den i luften igen.