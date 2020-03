Afbrænding af haveaffald er forbudt

FORBUD Selvom genbrugspladsen på Vandtårnsvej for tiden er lukket, så er det ikke tilladt at brænde sit haveaffald af. Det oplyser Hørsholm Kommune. Normalt er afbrænding af haveaffald kun tilladt i den del af kommunen, der ligger vest for motorvejen - og kun i perioden 1. december til 1. marts. Øst for motorvejen er afbrænding af haveaffald ikke tilladt.