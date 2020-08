Verner Knudsen, 81 år og medlem af Hørsholm Seniorråd, kører ofte bil, men han vil gerne selv have et opfriskningskursus med en kørelærer. Foto: Morten Timm

Ældre kan lære at blive mere sikker bag rattet

Hørsholm Seniorråd og Ældresagen i Fredensborg arrangerer opfriskningskursus og indleder med introduktionsmøde

Ugebladet Hørsholm - 13. august 2020 kl. 07:00 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som meget andet i livet kræver bilkørsel, at man holder det vedlige. Dels for at bevare de gode køreevner. Dels for at være opdateret på de mange ændringer i færdselsloven, som løbende sker.

Begge dele kan man nu få styr på, når Hørsholm Seniorråd i samarbejde med Ældre Sagen i Fredensborg arrangerer "Opfriskningskursus for erfarne bilister", målrettet de lokale seniorer, hvor det er længe siden, at de har fået kørekort.

Mere sikker i trafikken "Vi bliver ældre og ældre, og det at kunne køre bil og være uafhængig, giver de fleste en stor frihedsgrad. Når man ikke nødvendigvis kører mange kilometer er det vigtigt, at man føler sig godt tilpas og sikker. Ligesom det hele tiden er aktuelt at kende færdselsreglerne," siger 81-årige Verner Knudsen fra Hørsholm Seniorråd.

"Vi starter med et introduktionsmøde mandag den 24. august kl. 13.30-15.30 på Selmersbo på Selmersvej i Hørsholm, hvor en kørelærer fortæller om nogle praktiske ting," oplyser han videre og slår fast, at ældre bilister ikke laver ikke flere ulykker i trafikken end andre grupper, så det er ikke her, fokus er.

FAKTA "Opfrisknings kursus for erfarne bilister" er tiltænkt seniorer og formålet er:

At opdatere seniorer på færdselsreglerne

At ældre kan køre bil længst muligt på en sikker måde

At hver enkelt deltager får en individuel fornemmelse af sine kørefærdigheder

At højne standarden i trafikken



Arrangører af kurset er Hørsholm Seniorråd ved Verner Knudsen og Finn Rolf Jacobsen og Ældre Sagen i Fredensborg ved Michael Huusom.





Tilmeld på en af følgende mails:

vkhorsholmseniorraad@gmail.com

frjhorsholmseniorraad@gmail.com

michael@huusom.dk



Kursuspris: 550 kr (mobilepay eller kontant) "Opfrisknings kursus for erfarne bilister" er tiltænkt seniorer og formålet er:Arrangører af kurset er Hørsholm Seniorråd ved Verner Knudsen og Finn Rolf Jacobsen og Ældre Sagen i Fredensborg ved Michael Huusom.Tilmeld på en af følgende mails:Kursuspris: 550 kr (mobilepay eller kontant) Ikke en køreprøve Selve kurset er delt op i tre gange to-timers teoriundervisning og en køretime.

"Køretimen foregår i egen bil med kørelæreren, som både vil gøre opmærksom på små 'unoder', men også give gode råd. Det er ikke en køreprøve, og man kan selvfølgelig ikke miste sit kørekort," understreger det 81-årige seniorrådsmedlem, der naturligvis selv skal med på opfriskningskurset.

På glatbane Derudover tilbydes et separat kursus på bane blandt andet med glatbanekursus.

Hver for sig har Seniorrådet i Hørsholm og Ældre Sagen i Fredensborg lavet en aftale med samme kørelærer i Hørsholm.

"Når vi kommer med mange personer til fx teori, kan kørelæreren planlægge og minimere sine omkostninger, og vi får en fornuftig pris," supplerer Verner Svendsen.

Det er planen med mellemrum at fortsætte 'seniorbilist-kurset', så længe der er interesse for det. Tilmelding på mail - se faktaboks.

