Kirsten Holmehøj, Ældre Sagen Hørsholm: "Vi ved, at mange af vores frivillige i Hørsholm allerede længes efter at komme i gang igen".

Ældre Sagen har aflyst alt frem til 1. juni

"Ældre Sagen har et medansvar for at beskytte de ældre, svækkede og kronisk syge i vores samfund, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at vise samfundssind og bakke op om myndighedernes anbefalinger," siger Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup i en pressemeddelelse.