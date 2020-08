Åbent hus: Svømmeforening tripper for at komme i gang

"Det er vigtigt for os at arrangere aktiviteter for børn og unge også på stranden for at gøre dem fortrolige med stranden og det åbne havvand," oplyser Søren Kobbernagel og fortæller, at de netop har afsluttet en succesrig open rescue camp i samarbejde med DGI for de større børn på stranden.