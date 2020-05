Hørsholm Kommune rækker nu hånden ud efter lokale håndværkere, så de kan få andel i fremrykkede anlægsinveteringer. Foto: Adobe Stock Foto: MIND AND I - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: 70 millioner i spil: Der skal også være noget til de lokale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

70 millioner i spil: Der skal også være noget til de lokale

Der er allerede fremrykket anlæg for 43 millioner kroner - nu foreligger der ønsker for yderligere 26 millioner

Ugebladet Hørsholm - 11. maj 2020 kl. 06:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Kommune sætter onsdag ekstra turbo på at fremrykke anlægsinvesteringer for at holde gang i et coronaskrantende erhvervsliv.

Oven i de godt 43 millioner kroner, kommunalbestyrelsen senest besluttede sig for til større og mindre opgaver, der kan sættes i gang her og nu, foreligger ligger der nu idéer for yderligere 26 millioner kroner.

Står det til viceborgmester Henrik Klitgaard (R), der også er formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, skal lokale håndværkere ekstraordinært kunne byde ind på nogle af opgaverne.

Inviterer til møde "Vi vil gerne inviterer alle lokale håndværkere til et (video)møde, hvor vi orienterer om, hvordan de kan byde ind på de opgaver, vi kan sætte i gang," oplyser Klitgaard til Ugebladet, og håber, der er opbakning til det blandt politiker-kollegerne i Økonomiudvalget.

Under normale omstændigheder har kommunen rammeaftaler med virksomheder, der så tager sig af forskellige arbejder til en aftalt pris.

Men i denne specielle coronasituation vil kommunen benytte sig af muligheden for ekstraordinært at invitere yderligere lokale håndværkere ind til at give tilbud ved siden af.

Speciel situation "Vi er i en speciel situation, der kræver specielle handlinger," forklarer Henrik Klitgaard.

De opgaver, håndværkere fra Hørsholm og omegn kan få andel i, er af et omfang, der under grænsen for, hvornår de skal i offentligt udbud.

relaterede artikler

Håndsrækning til det lokale erhvervsliv og nye projekter for 42 millioner 28. april 2020 kl. 16:50

Johannes Fog lander overskud på 54 millioner 28. april 2020 kl. 09:22