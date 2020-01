Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) kalder regeringens udlignings-udspil for uanstændigt og ubegrundet, men en helt absurd stigning på 70,2 millioner kroner til Hørsholm. Foto: Morten Timm

70 millioner ekstra i udligning til Hørsholm: Så voldsomt et tal, at de ikke kan være det bekendt

Står det til regeringen skal Hørsholm Kommune af med 70 millioner mere om året i kommunal udligning. "Det er helt absurd og vil kræve en skattestigning på 1,6 procentpoint," siger en skuffet borgmester Morten Slotved (K) om udspillet

Ugebladet Hørsholm - 31. januar 2020 kl. 17:36 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Morten Slotved (K) har svært ved at fatte, at det her er rigtigt. Med S-regeringens udspil til en ny kommunal udligningsordning lyder regningen på 70,2 millioner kroner oveni de 600 millioner kroner Hørsholm Kommune allerede betaler hvert år. "Det er jo helt absurd. Og så voldsomt et tal, at de i Socialdemokratiet ikke kan være det bekendt," lyder det fra en meget skuffet Slotved. Ekstraregningen er mere end dobbelt så stor, som han havde frygtet og forventet. "Jeg vil kalde det her helt ubegrundet og uanstændigt, hvor regeringen end ikke fremlægger en analyse af baggrunden for deres resultat. Jeg kan bare se et mønster i, alle røde kommuner vinder, og alle blå kommuner taber. Og særligt Gentofte, Rudersdal og Hørsholm får et ordentligt hak i nødden med det her udspil," siger Morten Slotved til Ugebladet. Han vurderer, at det her vil få store konsekvenser for Hørsholms økonomi, hvor det både kan betyde skattestigning og serviceforringelser for borgerne. "Skal vi alene hente det hjem på en skattestigning, så skal vi hæve den med 1,6 procentpoint. Det vil for en familie med husstandsindkomst på 800.000 kr betyde ekstra 12.000 kroner årligt," oplyser Hørsholm-borgmesteren.

Jager borgere væk fra Hørsholm De 70,2 millioner mere i udligning svarer til 5 procent af kommunens samlede budget, og til sammenligning bruges der årligt 60 mio. kr. på hjemmeplejen i Hørsholm og 0-6 års området koster årligt 90 mio. kr. "Så siger de, at vi kan tage pengene i kassebeholdningen, men Hørsholm har landets næstlaveste kassebeholdning. Og øvelsen med at hæve bundskætte-grænsen for folk batter jo ikke noget for borgerne i Hørsholm," fastslår Morten Slotved og fortsætter: "Med det her udspil er regeringen godt på vej til at jage helt almindelige borgere ud af Hørsholm, og jeg forstår ikke, at de kan være det her bekendt." Borgmesteren sætter nu sin lid til Venstre i de kommende forhandlinger og håber ikke, at de hopper på regeringens limpind.

Venstre: Rammer skævt Hos Venstre i Hørsholm er gruppeledelsen Anne Ehrenreich og Ann Lindhardt på linje med borgmesteren om, at der er tale om et meget højt tal for Hørsholm. "Nu er der foreløbig tale om et forhandlingsoplæg - men det er et meget rødt udspil - og vi betaler rigeligt i udligning i forvejen. Det rammer skævt, og i Hørsholm bliver vi straffet for, at vi har ældre sunde borgere og mange i beskæftigelse," lyder det fra de to Venstre-politikere. Ingen af dem vil dog gå ind i spekulationer om en skattestigning, før de kender Hørsholm Kommune endelige ekstraudgift på udligningen.

