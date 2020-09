Se billedserie Eleverne på Hørsholm Lille Skole fejrede forleden, at deres frie grundskole fyldte 50 år. Foto: Privat

50 år med Hørsholms lille frie grundskole

Hørsholm Lille Skole markerede skolens 50 års fødselsdag, men har udsat den helt store fejring til næste år

Det var ønsket om at skabe et overskueligt skolemiljø for børnene og et tæt samarbejde mellem forældre og lærere, der i 1970 fik 14 forældrepar til at gå sammen og tage initiativ til at starte Hørsholm Lille Skole.

Nu har den fri grundskole netop fejret sin 50 års fødselsdag den 17. august. Dog måtte den oprindelige plan om at holde en stor fest annulleres på grund af Covid-19. I stedet er den store fejring udskudt til skolens 51 års fødselsdag.

Helt fra starten har en af skolens traditioner været fælles morgensang, hvor man blandt andet synger fødselsdagssang for de elever, der har fødselsdag. I disse coronatider foregår morgensangen udendørs på gårdspladsen, og selvfølgelig skulle der på den runde dag synges: "Skolen har fødselsdag...".

De store passede de små Lilleskolens sekretær, Gunnel Broström, som netop har fejret sit 25 års jubilæum, berettede lidt om skolens 50-årige historie, og derefter fortalte en elev fra 1980'erne, Louise Sylvester, der i dag er forælder på skolen, om hvordan det var at gå i skole dengang for over 30 år siden.

"Det var en anderledes skole - og så alligevel ikke...," sagde hun.

Hele vejen har projektundervisningensformen nemlig været et af skolens kendemærker, selv om den naturligvis er videreudviklet fra dengang.

Hjem-isbilen kom forbi på Hørsholm Lille Skoles 50 års fødselsdag og delte is ud til elever og lærere. Foto: Privat

Eleverne fik også mulighed for at stille spørgsmål til gamle dage og specielt kunne de lide fortællingen om, at de store elever stod for skoledagen for de små, når lærerne holdt pædagogiske dage.

På dagen fik de også besøg af Hjem-isbilen, der delte is ud til alle skolens nu 200 elever.

To flytninger Hørsholm Lille Skole begyndte i de to gule huse ved Dronningedammen på Rungstedvej 9.

I 1974 flyttede skolen til det røde hus på hjørnet af Rungstedvej og Selmersvej (nu Hørsholm Skoles SFO). Dette hus blev dog også hurtigt for småt, og da Hørsholm Højskole (tidligere Købmandshvile) lukkede i 1976, slog forældrene til med det samme.

En forælder var nemlig sekretær på højskolen og har fortalt, at hun susede ned på lilleskolen, så snart hun hørte, at højskolen måtte dreje nøglen om.

Huset her på Rungstedvej ved Selmersvej blev fra 1974 til 1976 det andet hjem for Hørsholm Lille Skole, inden det blev for småt og de flyttede til Højskolevej.

Lilleskolen købte den store højskolebygning med de dejlige omgivelser for 5,2 millioner kroner. For at få råd til købet udstykkede man den store græsplæne foran hovedbygningen til byggegrunde.

De øvrige røde villaer på Højskolevej havde tidligere været lærerboliger og forstanderbolig.

På Højskolevej 11 startede man så i august 1976 med 71 elever (fem klasser) og seks lærere. De første år var skolen kollektivt ledet af lærergruppen, men i 1978 blev skolens første skoleleder ansat. Samtidig blev lærergruppen udvidet til 13 lærere, og man startede overbygning.

I dag omfatter Hørsholm Lille Skole ét spor fra børnehaveklasse til 9.klasse - cirka 200 elever, 18 lærere og fem pædagoger.

