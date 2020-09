Se billedserie En 28-årig mand fra Hørsholm blev lørdag på tragisk vis dræbt, da han på motorcykel kørte galt på Usserød Kongevej i Breelteskoven. Her har flere pårørende og venner til dræbte lagt blomster og tændt lys. Foto: Morten Timm

28-årig trafikdræbt mindes med blomster og lys

Motorcyklist fra Hørsholm kørte af ukendte årsager lørdag aften galt på Usserød Kongevej i Breelteskoven og mistede livet i soloulykke

Ugebladet Hørsholm - 07. september 2020 Af Morten Timm

Mange blomster, levende lys og flere kort med hilsener til den nu afdøde 28-årige mand fra Hørsholm ligger på jorden ved foden til det store vejskilt i Breelteskoven på Usserød Kongevej.

Det var her omkring, at den 28-årige Hørsholmborger lørdag aften kl. 20.35 på tragisk vis mistede livet på sin motorcykel, da han ifølge Nordsjællands Politi var på vej ud af den store rundkørsel ved Ådalsvej og kørte galt i en soloulykke.

Til fotomediet Localeyes har vidner oplyst, at tililende borgere forsøgte at give den 28-årige livreddende førstehjælp, indtil ambulance og redningsmandskab nåede frem. Her blev den unge motorcyklist erklæret død på stedet.

Årsag stadig ukendt Årsagen til soloulykken er endnu ikke fastlagt, og i timerne efter var en bilinspektør på ulykkesstedet for at undersøge omstændighederne, dog uden at komme med en konklusion.

"Vi har haft en bilinspektør ude for at fastlægge årsagen til, hvorfor han væltede, men det kan man ikke slå fast," sagde vagtchef David Buch fra Nordsjællands Politi til Ritzau kort efter midnat natten til søndag.

Vagtchefen kan ikke udelukke, at det måske var for høj fart, der fik den 28-årige til at miste herredømmet over motorcyklen og vælte. Heller ikke i dag mandag har politiet flere oplysningen om ulykken.

De pårørende til den unge mand blev underrettet om ulykken umiddelbart efter den var sket.

Politi og bilinspektør har endnu ikke fastlagt årsagen til dødsulykken på Usserød Kongevej, hvor der siden lørdag aften er blevet lagt blomster og tændt lys for den 28-årige dræbte Hørsholmborger. Foto: Morten Timm

